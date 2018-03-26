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На пожаре в частном доме под Белгородом погиб 47-летний мужчина
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На пожаре в частном доме под Белгородом погиб 47-летний мужчина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В 22.29 23 марта на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании частного жилого дома на улице Молодежная в селе Красное Алексеевского района.
Прибывшие на место происшествия пожарные смогли потушить огонь через 47 минут. Всего к ликвидации пожара привлекались девять человек и три единицы техники. В одной из комнат спасатели нашли тело 47-летнего хозяина дома.
Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. Всего на прошедшей неделе в регионе случилось девять пожаров, из них четыре — в жилых домах.
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