На пожаре в частном доме под Белгородом погиб 47-летний мужчина

В 22.29 23 марта на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании частного жилого дома на улице Молодежная в селе Красное Алексеевского района.

Прибывшие на место происшествия пожарные смогли потушить огонь через 47 минут. Всего к ликвидации пожара привлекались девять человек и три единицы техники. В одной из комнат спасатели нашли тело 47-летнего хозяина дома.