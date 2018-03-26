Овсянников поручил проверить обеспечение безопасности в Севастополе

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников перед началом еженедельного аппаратного совещания выразил свои соболезнования в связи с трагедией в городе Кемерово . Участники совещания почтили минутой молчания память погибших. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 26 марта.

Глава города дал поручение проверить обеспечение мер безопасности на объектах массового пребывания людей. «Уверен, что наши руководители профильных служб, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, образования, социальных объектов понимают меру своей ответственности за то, чтобы подобное не произошло в Севастополе, и еще раз проверят обеспечение мер безопасности», — сказал Овсянников.

По оперативным данным ЦУКС ГУ МЧС России по Севастополю, в городе сохраняется стабильная обстановка, количество пожаров ниже уровня аналогичного периода прошлого года.