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В парламенте Казахстана обсудили вопросы пожарной безопасности
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В парламенте Казахстана обсудили вопросы пожарной безопасности 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Казахстане никаких мораториев на проверку объектов с массовым пребыванием людей вводить не будут. В этом заверил вице-спикер Мажилиса (нижняя палата парламента) Владимир Божко, подчеркнув, что правоохранительные органы будут жёстко реагировать на нарушения противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.
В парламенте республики в понедельник состоялся «правительственный час», посвящённый вопросам приватизации, однако трагедия в Кемерове вынудила законодателей и членов Правительства обратить внимание на ужесточение правил пожарной безопасности, сообщают местные СМИ.
«Все объекты с массовым посещением людей отнесены к первой категории противопожарного контроля. Семь лет назад было принято решение проверять такие объекты ежегодно, без всяких исключений», — напомнил вице-спикер, который в прежние годы работал главой республиканского МЧС.
О проверках противопожарной безопасности в казахстанских торгово-развлекательных центрах доложил в парламенте заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин. Комментируя пожар в Кемерове, замминистра сообщил, что в России объявлялся мораторий на проведение проверок в торгово-развлекательных центрах, поэтому, возможно, там были нарушены правила пожарной безопасности.
«Что касается нас — мораторий на проверку объектов с массовым пребыванием людей не вводится, плановые проверки проходят регулярно. Нарушения, которые выявляются, — мы подаём в судебные органы для привлечения к ответственности», — сказал Ильин.
Он признал, что эффективность проверок недостаточная, так как пожарная служба обязана уведомлять бизнесменов о предстоящей инспекции.
«К приходу проверяющего более-менее какие-то недостатки устраняются, но когда он уходит, те же самые эвакуационные выходы, которые должны постоянно функционировать, просто закрываются из-за экономии охранных фирм», — отметил Ильин.
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