Казахстан проверит пожарную безопасность всех торговых центров страны

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во вторник на заседании правительства поручил провести проверку пожарной безопасности торговых центров в республике, чтобы не допустить повторения трагедии, которая произошла в Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужно извлечь уроки из этого… Сейчас эта проблема обсуждается в социальных сетях, блогеры по своей инициативе ходят в торгово-развлекательные центры, проверяют, закрыты или открыты аварийные двери. По этой причине МВД, противопожарным службам вместе с акиматами (мэриями — ред.) нужно проверить эти торговые центры, принять необходимые меры», — приводит слова Сагинтаева портал tengrinews.kz.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).