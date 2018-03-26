Героически погибшая учительница спасала детей из огня

В кемеровской гимназии №17 скорбят о педагоге Татьяне Дарсалия, трагически скончавшейся в ТЦ «Зимняя Вишня». По рассказам ее учеников, 25 марта она отправилась с 14-летней дочерью в торговый центр отдохнуть.

Татьяна Викторовна вела уроки английского и немецкого языка. Сначала она работала в школе №6, а потом перешла преподавать в гимназии, где учился ее ребенок.

По словам одной из школьниц Полины, когда поднялась паника, учительница успела вытолкнуть свою дочь из здания, но сама не выбежала вместе с ней. «Когда услышала, что наверху в кинотеатре остались дети, преподаватель вернулась, чтобы помочь выбраться им с верхних этажей. Там и осталась», — цитирует девочку "Московский комсомолец"

Как отмечают ученики, Татьяна Дарсалия была очень добрым человеком. «Когда видела, что у кого-то из ребят плохое настроение, подходила, спрашивала, что случилось. Помогала справиться с трудностями», — вспоминает Полина. Кроме того, она умела так преподнести предмет, что даже те, кто его не любил, заинтересовывались ее уроками. «Я раньше недолюбливал уроки английского языка… Уроки проводила в игровой форме. Когда звучал звонок, мы все сожалели, что урок закончился. Нам будет ее очень не хватать», — рассказал ученик гимназии №17 Олег.

Тело Татьяны Викторовны Дарсалия уже опознано. Прощание с педагогом состоится 28 марта в 12.30 в Георгиевском зале Знаменского собора. «Танечка, Царствие тебе Небесное». «Любим. Помним. Скорбим. Память о ней навечно останется в сердцах педагогов и гимназистов» — оставляют посетители записи на странице героически погибшей учительницы в соцсети.

Жители Кемерово продолжают делиться комментариями по поводу трагедии. Так, сестра одной из погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» не пошла с родными в торговый центр, так как заболел ее ребенок. Происшествие лишило семью шести человек, среди которых было четверо детей, сообщила «360» чудом выжившая местная жительница Ирина К.

Напомним, жуткий пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 — дети. На данный момент спасатели обнаружили 37 тел. На совещании в оперативном штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.