Появилось видео начала пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

В интернете появились кадры начала пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». На кадрах видно, что помещение моментально заполняется черным дымом, люди в панике пытаются покинуть место ЧП, гаснет свет.