Ещё
Появилось видео начала пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Появилось видео начала пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Свободная пресса
В интернете появились кадры начала пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». На кадрах видно, что помещение моментально заполняется черным дымом, люди в панике пытаются покинуть место ЧП, гаснет свет.
Тем временем, следственный комитет сообщил о серьезных нарушениях при эксплуатации ТЦ. В частности, были заблокированы пожарные выходы. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, более 50 обратились за помощью в медицинские учреждения. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Первые похороны погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово пройдут 28 марта. Организация похорон уже началась, сообщили ТАСС в муниципальном предприятии «Спецбюро». «Похороны начнутся послезавтра, 28 марта. Люди уже приезжают, выбирают, что им нужно. Оплачивать похороны будут власти», — уточнили на предприятии, которое занимается ритуальными услугами. Ранее первый вице-губернатор региона Владимир Чернов сообщил, что власти Кемеровской области выделят средства на захоронение всех жертв пожара. Глава региона Аман Тулеев заявил, что власти региона помогут семьям, потерявших близких, и выделят по одному миллиону рублей за каждого погибшего. С 27 марта на Кузбассе будет объявлен трехдневный траур в память о жертвах пожара.
BFM.RU: последние новости
«Вообще не было никаких оповещений». Что говорят очевидцы о ЧП в Кемерове? Пожар в кемеровском ТЦ: первая реакция на трагедию В Кемеровской области введен режим ЧС из-за пожара в торговом центре
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов252
16 стран высылают российских дипломатов325
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно206
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди135
Тест: Как спастись при пожаре35
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение