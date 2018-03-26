Появилось видео начала пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 

В интернете появились кадры начала пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». На кадрах видно, что помещение моментально заполняется черным дымом, люди в панике пытаются покинуть место ЧП, гаснет свет.
Тем временем, следственный комитет сообщил о серьезных нарушениях при эксплуатации ТЦ. В частности, были заблокированы пожарные выходы. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, более 50 обратились за помощью в медицинские учреждения. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Первые похороны погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово пройдут 28 марта. Организация похорон уже началась, сообщили ТАСС в муниципальном предприятии «Спецбюро». «Похороны начнутся послезавтра, 28 марта. Люди уже приезжают, выбирают, что им нужно. Оплачивать похороны будут власти», — уточнили на предприятии, которое занимается ритуальными услугами. Ранее первый вице-губернатор региона Владимир Чернов сообщил, что власти Кемеровской области выделят средства на захоронение всех жертв пожара. Глава региона Аман Тулеев заявил, что власти региона помогут семьям, потерявших близких, и выделят по одному миллиону рублей за каждого погибшего. С 27 марта на Кузбассе будет объявлен трехдневный траур в память о жертвах пожара.