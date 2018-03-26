Дмитрий Медведев: Семьи погибших в Кемерово получат помощь от правительства РФ по миллиону рублей

С минуты молчания в память о жертвах пожара, произошедшего накануне в кемеровском торговом центре, началось сегодняшнее заседание председателя российского правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

«В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства, в соответствии с теми правилами, которые имеются, — в размере 1 миллиона рублей за каждого погибшего», — сказал затем Медведев.

Премьер-министр также поручил оперативно подготовить все нормативные решения, «чтобы люди могли получить эти средства, как можно быстрее».