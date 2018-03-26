Ещё
Дмитрий Медведев: Семьи погибших в Кемерово получат помощь от правительства РФ по миллиону рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Дмитрий Медведев: Семьи погибших в Кемерово получат помощь от правительства РФ по миллиону рублей 

Интересант 1 час назад
С минуты молчания в память о жертвах пожара, произошедшего накануне в кемеровском торговом центре, началось сегодняшнее заседание председателя российского правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами.
«В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства, в соответствии с теми правилами, которые имеются, — в размере 1 миллиона рублей за каждого погибшего», — сказал затем Медведев.
Премьер-министр также поручил оперативно подготовить все нормативные решения, «чтобы люди могли получить эти средства, как можно быстрее».
Интересант: последние новости
СК РФ: Оповещение о пожаре в «Зимней вишне» отключил сотрудник ЧОП «Детей давили, там такая паника была…»: Очевидец рассказала, что охранники в торговом центре в Кемерово преградили детям путь к лестницам Число погибших в Кемерово достигло 37 человек. Спасатели продолжают осмотр помещений сгоревшего торгового центра
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов252
16 стран высылают российских дипломатов325
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно206
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди135
Тест: Как спастись при пожаре35
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение