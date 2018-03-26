СКР: пожарные выходы в сгоревшем кемеровском ТЦ были заблокированы 

Пожарные выходы в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове были заблокированы — это одно из нарушений, выявленных Следственным комитетом России (СКР) при расследовании обстоятельств трагедии, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях. Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз», — следует из сообщения.
Она также отметила, что в рамках расследования уже [задержаны] (https://rns.online/society/Po-delu-o-pozhare-v-Kemerevo-zaderzhani-chetvero-podozrevaemih-2018-03-26/) и допрошены четверо подозреваемых.
Пожар в ТЦ в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В тот момент в здании находилось много семей. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло 64 человека. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.