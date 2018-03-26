В орловских торговых центрах проведут профилактические рейды

В связи с трагедией в Кемерово , где в результате пожара в торговом центре погибли более 60 человек, десятки еще числятся пропавшими без вести, в Орловской области запланированы профилактические мероприятия.

Как поясняет « Комсомольская правда », речь не идет о внеплановых проверках. Они должны быть согласованы с прокуратурой и проводятся в особом формате. Сотрудники орловского пожнадзора нацелены именно на профилактику.

МЧС изданию сообщили, что на ближайшую среду, 28 марта, учения запланированы в торговом центре «Метро», в том числе эвакуируют посетителей. Большое внимание уделят инструктажу для сотрудников.

Напомним, 18 января 2017 года в Орле произошел пожар в торговом центре «Атолл». Пламя уничтожило двухэтажную пристройку по улице Октябрьской. По данным спасателей, 40 человек были эвакуированы.

13 сентября 2015 года произошел пожар в помещении рядом с залом для боулинга в ТМК «ГРИНН». В выходной день было многолюдно. Однако посетители быстро среагировали на дым и большинство вышло из здания самостоятельно. 30 человек были эвакуированы спасателями. Комната площадью в 12 квадратных метров выгорела полностью. Через два дня орловцы заметили столб дыма над одним из зданий ГРИННа. Комплекс был обесточен. Работники ТМК справились с возгоранием своими силами.