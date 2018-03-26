Ещё
В орловских торговых центрах проведут профилактические рейды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

В орловских торговых центрах проведут профилактические рейды 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара в торговом центре погибли более 60 человек, десятки еще числятся пропавшими без вести, в Орловской области запланированы профилактические мероприятия.
Как поясняет «Комсомольская правда», речь не идет о внеплановых проверках. Они должны быть согласованы с прокуратурой и проводятся в особом формате. Сотрудники орловского пожнадзора нацелены именно на профилактику.
В МЧС изданию сообщили, что на ближайшую среду, 28 марта, учения запланированы в торговом центре «Метро», в том числе эвакуируют посетителей. Большое внимание уделят инструктажу для сотрудников.
Напомним, 18 января 2017 года в Орле произошел пожар в торговом центре «Атолл». Пламя уничтожило двухэтажную пристройку по улице Октябрьской. По данным спасателей, 40 человек были эвакуированы.
13 сентября 2015 года произошел пожар в помещении рядом с залом для боулинга в ТМК «ГРИНН». В выходной день было многолюдно. Однако посетители быстро среагировали на дым и большинство вышло из здания самостоятельно. 30 человек были эвакуированы спасателями. Комната площадью в 12 квадратных метров выгорела полностью. Через два дня орловцы заметили столб дыма над одним из зданий ГРИННа. Комплекс был обесточен. Работники ТМК справились с возгоранием своими силами.
Сообщение В орловских торговых центрах проведут профилактические рейды появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле на Московском шоссе ПАЗ снёс половину «Приоры» В Орле расселённые дома начали спасать от бомжей В сети появилось видео сгоревшей у Нарышкино Audi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов252
16 стран высылают российских дипломатов325
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно206
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди135
Тест: Как спастись при пожаре35
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение