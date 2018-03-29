В Орле проверили торговый центр «Metro Cash and Carry»

Целью тренировки стала подготовка личного состава пожарного гарнизона к действиям по ликвидации возгораний в сложных условиях.

В ходе учения сотрудники МЧС отработали взаимодействие Государственной противопожарной службы с полицией, скорой медицинской помощью, водоканалом и др. Также была проверена готовность к работе источников противопожарного водоснабжения, изучены пути и подъезды к зданию.

Напомним, на территории Орла находятся 26 торговых и развлекательных центров. За последние пять лет в двух из них произошли пожары. В сентябре 2015 года выгорела комната у боулинг-клуба в ТМК «Гринн», в январе 2017 сгорела пристройка к ТЦ «Атолл». В обоих случаях удалось избежать гибели людей, но некоторым орловцам все же понадобилась помощь, так как «надышались» дымом.

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