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В Орле проверили торговый центр «Metro Cash and Carry»
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В Орле проверили торговый центр «Metro Cash and Carry» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Пожарно-тактическое учение в супермаркете накануне, 28 марта, провело Главное управление МЧС России по Орловской области.
Целью тренировки стала подготовка личного состава пожарного гарнизона к действиям по ликвидации возгораний в сложных условиях.
В ходе учения сотрудники МЧС отработали взаимодействие Государственной противопожарной службы с полицией, скорой медицинской помощью, водоканалом и др. Также была проверена готовность к работе источников противопожарного водоснабжения, изучены пути и подъезды к зданию.
Напомним, на территории Орла находятся 26 торговых и развлекательных центров. За последние пять лет в двух из них произошли пожары. В сентябре 2015 года выгорела комната у боулинг-клуба в ТМК «Гринн», в январе 2017 сгорела пристройка к ТЦ «Атолл». В обоих случаях удалось избежать гибели людей, но некоторым орловцам все же понадобилась помощь, так как «надышались» дымом.
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