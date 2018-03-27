Орловское МЧС напомнило, как действовать в случае ЧП в торговом центре

Только на территории Орла находятся 26 торговых и развлекательных центров. За последние пять лет в двух из них произошли пожары. В сентябре 2015 года выгорела комната у боулинг-клуба в ТМК «Гринн», в январе 2017 сгорела пристройка к ТЦ «Атолл». В обоих случаях удалось избежать гибели людей, но некоторым орловцам все же понадобилась помощь, так как «надышались» дымом.

Для того чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, необходима обоюдная сознательность и соблюдение правил безопасного поведения и руководства торговых центров и посетителей, напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области . Госпожнадзор ежеквартально проводит профилактические мероприятия с отработкой действий по эвакуации людей. Ближайшее запланировано на 28 марта в торговом центре «МЕТРО Кэш энд Керри».

Однако многое в случае чрезвычайной ситуации зависит от посетителей торговых центров. Орловское МЧС напоминает главные правила безопасности при эвакуации. Идя по торговому центру, полезно запоминать свой маршрут. Обращайте внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов. Они обычно обозначаются отдельными надписями или характерными знаками: бегущий человек, стрелка и др.

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте

Сообщите о происходящем по телефону экстренных служб 101 или 112 Покиньте здание согласно плану эвакуации

Не поднимайтесь на более высокие этажи, двигайтесь к выходу

Не пользуйтесь лифтом

Не оставляйте без присмотра детей

Одна из важнейших задач во время пожара — защитить органы дыхания от выделяемых во время пожара вредных продуктов горения. Проще всего сделать это с помощью влажной ткани (если увлажнить ткань нечем, в крайнем случае подойдет и сухая). Опуститесь как можно ниже — внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу вверх. Двигаться к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. При плохой видимости в случае задымления держитесь за стены или поручни. Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, что температура растет, вернитесь обратно.

Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь ногами вперед, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя бежать, пламя станет только сильнее. Следует попытаться освободиться от горящей одежды, сбить пламя, кататься по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Не стоит самостоятельно удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи — за этим лучше обратиться к врачу.

Можно оказывать сотрудникам торгового центра посильную помощь в ликвидации пожара, но стоит помнить, что важнее им не мешать. Сотрудники торговых центров обязаны проходить инструктаж по пожарной безопасности и иметь план действий в подобных ситуациях. Необходимо обязательно вмешаться, если человеку рядом угрожает опасность (загорелась одежда и т. д.). Помогать также стоит, если очаг пожара небольшой и есть шансы потушить его самостоятельно, без помощи пожарных.

Напомним, 25 марта при пожаре в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, несколько десятков еще числятся пропавшими без вести.