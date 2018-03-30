Из-за пожара эвакуировали торговый центр в Орле

Сегодня, 30 марта, в Орле из торгового центра «Утес» на улице Октябрьской эвакуировали посетителей.

Причиной стало возгорание в смежном помещении бывшего завода «Орлэкс». По словам очевидцев, из окон третьего этажа примерно в 18:00 начал идти дым. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание мусора на площади 10 квадратных метров, уточняет «Орелград».

Отметим, на этой неделе в Орловской области начали проверять торговые центры. Такое распоряжение дала Генпрокуратура после трагедии в Кемерове , где в результате пожара погибли 64 человека.