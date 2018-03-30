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Из-за пожара эвакуировали торговый центр в Орле
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Из-за пожара эвакуировали торговый центр в Орле 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 30 марта, в Орле из торгового центра «Утес» на улице Октябрьской эвакуировали посетителей.
Причиной стало возгорание в смежном помещении бывшего завода «Орлэкс». По словам очевидцев, из окон третьего этажа примерно в 18:00 начал идти дым. Прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание мусора на площади 10 квадратных метров, уточняет «Орелград».
Отметим, на этой неделе в Орловской области начали проверять торговые центры. Такое распоряжение дала Генпрокуратура после трагедии в Кемерове, где в результате пожара погибли 64 человека.
Сообщение Из-за пожара эвакуировали торговый центр в Орле появились сначала на РИА 57.
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