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Правительство выделит по 1 млн руб. за каждого погибшего при ЧП в Кемерове
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Правительство выделит по 1 млн руб. за каждого погибшего при ЧП в Кемерове 

Говорит Москва 2 часа назад
Он выразил соболезнования семьям жертв пожара в торгового-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». До конца дня Медведев поручил подготовить решения для оказания помощи родным жертв и пострадавших. Также он отметил, что причины трагедии ещё предстоит установить и это дело следствия.
Между тем в СКР заявили, что уже допрошено более 70 свидетелей и очевидцев. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, на место ЧП приехал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Петренко подтвердила информацию о задержании четырёх человек. Она уточнила, что это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился центр возгорания, сотрудник и руководитель организации, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации.
«Изымается необходимая документация. Кроме того, решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», — добавила Петренко.
По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека.
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