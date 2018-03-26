Правительство выделит по 1 млн руб. за каждого погибшего при ЧП в Кемерове

Он выразил соболезнования семьям жертв пожара в торгового-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». До конца дня Медведев поручил подготовить решения для оказания помощи родным жертв и пострадавших. Также он отметил, что причины трагедии ещё предстоит установить и это дело следствия.

Между тем в СКР заявили, что уже допрошено более 70 свидетелей и очевидцев. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, на место ЧП приехал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин . Петренко подтвердила информацию о задержании четырёх человек. Она уточнила, что это технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился центр возгорания, сотрудник и руководитель организации, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации.

«Изымается необходимая документация. Кроме того, решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения», — добавила Петренко.

По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека.