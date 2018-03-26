Член СПЧ: нужен общественный контроль над обеспечением безопасности в ТЦ

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

"К сожалению, уроки Пермского края , «Хромой лошади» и аналогичных случаев не усвоены… После трагедии в Пермском крае было распоряжение по линии МЧС и других проверяющих инстанций проверять пожарную безопасность, возможности эвакуации людей из подобных мест массового скопления граждан, и такие проверки проводились. Потом у нас, как водится, тишь да гладь, и снова появляются такие проблемы" — сказал Брод журналистам.

Он отметил, что проверки должны проводиться регулярно.

"Органы прокуратуры должны держать ситуацию на контроле, и я думаю, что и общественные палаты регионов также должны это делать, тем более у них есть такие функции в соответствии с федеральным законом об общественном контроле", — добавил Брод.

По его мнению, сейчас снова должны быть проведены «глобальные проверки торговых центров, кинотеатров, клубов» и других мест массового скопления людей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>