Ещё
Член СПЧ: нужен общественный контроль над обеспечением безопасности в ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Член СПЧ: нужен общественный контроль над обеспечением безопасности в ТЦ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глобальные проверки торговых центров, кинотеатров и клубов необходимо провести после трагедии в Кемерово, кроме этого, необходим общественный контроль над обеспечением безопасности в местах скопления людей — этим могли бы заняться региональные общественные палаты, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.
"К сожалению, уроки Пермского края, «Хромой лошади» и аналогичных случаев не усвоены… После трагедии в Пермском крае было распоряжение по линии МЧС и других проверяющих инстанций проверять пожарную безопасность, возможности эвакуации людей из подобных мест массового скопления граждан, и такие проверки проводились. Потом у нас, как водится, тишь да гладь, и снова появляются такие проблемы" — сказал Брод журналистам.
Он отметил, что проверки должны проводиться регулярно.
"Органы прокуратуры должны держать ситуацию на контроле, и я думаю, что и общественные палаты регионов также должны это делать, тем более у них есть такие функции в соответствии с федеральным законом об общественном контроле", — добавил Брод.
По его мнению, сейчас снова должны быть проведены «глобальные проверки торговых центров, кинотеатров, клубов» и других мест массового скопления людей.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
Матвиенко призвала наказать виновных в трагедии в Кемерово Среди погибших в кемеровском торговом центре два ребенка из Томска "Видела, как дети прыгали из окон". Очевидец о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов258
16 стран высылают российских дипломатов325
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно208
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди136
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение