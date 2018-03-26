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В Прикамье из-за трагедии в Кемерово проверят пожарную безопасность в торгово-развлекательных центрах
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В Прикамье из-за трагедии в Кемерово проверят пожарную безопасность в торгово-развлекательных центрах 

59.ru 4 часа назад
Фото: 59.ru
По указанию Генпрокуратуры во всех российских городах проверят торгово-развлекательные центры на соблюдение пожарной безопасности. Это связано с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, унесшим жизни 64 человек.
Проверкой будут заниматься специалисты прокуратуры и МЧС. Указание дал первый зам генпрокурора России Александр Буксман.
— Поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на объектах, — рассказали в Генпрокуратуре. — В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение.
Поручение уже поступило в прокуратуру Пермского края.
— В ближайшее время определится список проверяемых объектов и алгоритм совместных действий с сотрудниками госпожнадзора, — пояснили 59.ru в пресс-службе краевого ведомства.
25 марта в Кемеровском торговом центре начался пожар, который тушили почти сутки. Чтобы спастись из огня, людям приходилось прыгать из окон. Сейчас поступают сообщение о том, что пламя вспыхнуло опять. В результате погибли 64 человека, в том числе дети.
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