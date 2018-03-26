В Прикамье из-за трагедии в Кемерово проверят пожарную безопасность в торгово-развлекательных центрах

По указанию Генпрокуратуры во всех российских городах проверят торгово-развлекательные центры на соблюдение пожарной безопасности. Это связано с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , унесшим жизни 64 человек.

Александр Буксман. Проверкой будут заниматься специалисты прокуратуры и МЧС . Указание дал первый зам генпрокурора России

— Поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на объектах, — рассказали в Генпрокуратуре. — В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение.

Поручение уже поступило в прокуратуру Пермского края

— В ближайшее время определится список проверяемых объектов и алгоритм совместных действий с сотрудниками госпожнадзора, — пояснили 59.ru в пресс-службе краевого ведомства.

25 марта в Кемеровском торговом центре начался пожар, который тушили почти сутки. Чтобы спастись из огня, людям приходилось прыгать из окон. Сейчас поступают сообщение о том, что пламя вспыхнуло опять. В результате погибли 64 человека, в том числе дети.