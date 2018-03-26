Си Цзиньпин выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 

ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерово, которая унесла жизни более 60 человек, сообщает агентство Синьхуа.
"Си Цзиньпин в телеграмме с соболезнования отметил, что он шокирован известием о пожаре в Кемерово, который привел к многочисленным жертвам и большому ущербу. От имени правительства Китая, всего китайского народа и от себя лично хотел бы выразить глубокую скорбь по погибшим, а также искренние соболезнования семьям жертв и пострадавшим", — говорится в сообщении агентства.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, в свою очередь, направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Дмитрию Медведеву, выразив свои глубокие соболезнования и искренние слова поддержки семьям погибших.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, еще 45 пострадали.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>