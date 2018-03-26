Коррупция и некомпетентность — причина смертельных пожаров в России

Ужасающие смертоносные пожары периодически случаются в России с начала 1990-х годов, когда развалился Советский Союз. Большинство из них объединяют два общих фактора: коррупция и некомпетентность.

«Что вы говорите, пожар в торговом центре? Я до прошлого года работал в торговом центре в Москве . У нас каждый год случались пожары».

Такова была первая реакция шофера такси, когда я попросила его включить радио, чтобы послушать новости о пожаре в Кемерово . Он утверждает, что их пожары были результатом происков конкурентов. Но самая обычная причина такого рода несчастий в России — это не злой умысел. Они происходят из-за коррупции.

Торговый центр в Кемерово открылся в 2013 году и должен быть снабжен всеми современными техническими решениями по безопасности. Но почти во всех новостройках в России сейчас последовательно используются самые дешевые виды материалов и устройств начиная со стройматериалов и заканчивая электрооборудованием. Отчасти это связано с жадностью, но не только. Российский предприниматель, который хочет начать какую-то деятельность в отдельном помещении, должен выложить крупные суммы денег всем властям и подчиненным организациям, которые постоянно проводят проверки. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков пишет в своем блоге на «Эхе Москвы» , что предприниматели оказываются перед выбором — платить взятки напрямую чиновникам либо отказаться и вместо этого платить огромные суммы проводящим инспекции фирмам, получившим полномочия от властей.

Сейчас «Эхо Москвы» проводит опрос, виноват ли Путин в пожаре или нет. Восемь лет назад, когда более 150 человек погибли в ужасном пожаре в ночном клубе в Перми , Путин сказал, что Россия попала в замкнутый круг в том, что касается пожарной безопасности. «Если дать органам, отвечающим за безопасность, больше власти, то вырастет коррупция. Если уменьшить бюрократию для предпринимателей, они станут только еще более безответственными».

Общественная сознательность в сфере безопасности по-прежнему остается в России на жалком уровне. Одной из причин такого большого количества жертв в Перми было то, что люди не могли найти все аварийные выходы, так как те нигде не были обозначены.

Когда я сама живу в отеле, я всегда выясняю, где находятся аварийные выходы, и в первую очередь проверяю, чтобы они не были закрыты. Я бесчисленное число раз ругалась с персоналом российских отелей из-за закрытых аварийных выходов.

Петрозаводске я однажды жила в десятиэтажном отеле, где были закрыты все двери, выходящие на лестницы. Выбраться на улицу можно было только с помощью лифта.

«Вы должны открыть двери на лестницу, — сказала я девушке на рецепции. — При пожаре лифт использовать нельзя».

«Если вас это так беспокоит, на вашем этаже мы можем отпереть двери, — гласил незабываемый ответ ресепционистки.

Я жила на пятом этаже, и она полагала, что достаточно будет открыть двери только там, а не на протяжении всего пути вниз.

В торговом центре в Кемерово не работала пожарная сигнализация. По словам Геннадия Гудкова, такая ситуация характерна не только для этого здания.

«Мало кто знает, что все эти все эти датчики, пожарные тревожные кнопки, например, в подъездах, лифтах, домах, никуда не подключены, — пишет Гудков. — Если на объекте нет своей сигнализации с выводом на собственную охрану — к вам приедут, когда все уже будет полыхать синим пламенем. В Кемерово люди на крыше взывали о помощи более 40 минут».

Сейчас даже высокопоставленные чиновники в Кремле заговорили о том, что Россия должна что-то сделать со слабой культурой безопасности.

«То, как мы относимся к безопасности, — основная причина всех этих пожаров», — говорит детский омбудсмен Анна Кузнецова

В 2007 году в ужасном пожаре в доме престарелых в Краснодарском крае на юге России сгорели 62 человека. Одной из причин такого большого количества жертв стала невозможность открыть окна.

Они были закрыты, а у кого был ключ, никто не знал.