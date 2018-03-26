В Ярославской области проверят все объекты массового пребывания людей

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. «Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — пожелал Миронов.

Он напомнил, что это не первая подобная трагедия за последние годы. «Сам бываю в торговых центрах, пожарная безопасность многих из них оставляет желать лучшего. Эвакуационные выходы заперты, ключ „находится у дежурного“… Пути эвакуации часто захламлены, и пройти по ним невозможно, — написал Миронов. — В ближайшие дни в Ярославской области проверим пожарную безопасность всех объектов массового пребывания людей. Это касается не только торговых центров, но и объектов спорта, культуры, образования и здравоохранения».

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>