Советы спасателя: Как сохранить жизнь на пожарах в общественных местах

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни более 60 человек. Как сообщают СМИ, в помещении не были соблюдены правила противопожарной безопасности. Аварийные выходы были завалены или заперты, пожарная сигнализация не сработала, а огнетушители не были в рабочем состоянии.

В эфире НСН профессор Московского Государственного Строительного Университета Владимир Ройтман обратил внимание на то, что торгово-развлекательный центр был запроектирован в бывшем фабричном здании.

«Кондитерская фабрика по категории пожарной опасности, достаточно, безобидная технология, а вот торгово-развлекательный центр, в силу массового пребывания людей, является объектом повышенной пожарной опасности. Это должно было быть учтено при проектировании новой системы противопожарной защиты. А там, судя по всему, были какие-то проколы», — предположил Ройтман.

Эксперт по выживанию и аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов поделился с НСН несколькими советами по выживанию во время возгорания. В первую очередь, по его словам, если люди почувствовали дым и поняли, что что-то горит, необходимо немедленно покидать помещение. Также необходимо помнить, что дым, а не огонь, убивает людей, поэтому необходимо закрыть органы дыхания с помощью намоченного водой куска ткани и стараться держаться ближе к полу. Так как теплый воздух с дымом поднимается наверх, внизу должен быть небольшой слой свежего воздуха, которым можно дышать.

Эксперт также посоветовал изучить места частого пребывания, расположение аварийных выходов и огнетушителей. Если люди проводят время с семьей, необходимо договориться о месте встрече в случае происшествия.

Если же человек оказался рядом с очагом возгорания, когда огонь еще небольшой, он должен быть готовым быстро ликвидировать начавшийся пожар.

Число жертв пожара в Кемерово увеличилось. Что известно о трагедии к этому часу «Если человек, который рядом оказался, не потушит, то возгорание будет увеличиваться. Сейчас везде в магазинах, в торговых центрах, в кафе, огромное количество огнетушителей. Надо глазами замечать, где они находятся. Небольшие порошковые огнетушители достаточно эффективны на раннем этапе возгорания. Поверьте, посетители могут сделать очень многое, если вовремя начнут действовать», — сообщил Халилов.

Когда пожар уже невозможно потушить в одиночку, нужно оповещать и эвакуировать людей и вызывать пожарную службу. Халилов посоветовал звонить напрямую в 01 или 101, а не 112, чтобы сэкономить время. Очень важно при этом не создавать панику, напомнил эксперт, так как при большом количестве людей, может создаться давка.

Еще один совета от эксперта по выживанию — всегда иметь при себе фонарь. В случае пожара, может отключиться электричество и даже днем в помещении может стать темно. Фонарь может помочь найти путь и выбраться. Чтобы не выпрыгивать из окон с высокого уровня, люди могут использовать ремни, шторы, элементы одежды, провода, чтобы можно было спуститься на этаж ниже или же свеситься на улицу, сказал эксперт.

Также важно обучать людей грамоте безопасности, считает спасатель МЧС.

«Люди не знают, как себя вести, как помочь. Это, в целом, большая проблема. Этому надо учить людей. Не так, как на ОБЖ формально в школе проходят для галочки, а у людей действительно должна быть грамота безопасности. Если она будет, то и ситуаций меньше будет, люди будут друг другу помогать, а не ждать специалистов, которые непонятно, когда приедут и насколько профессиональную помощь смогут оказать. Люди в таких ситуациях беспомощны. Их мало учат этому. В первую очередь, мы сами ответственны за безопасность. Конечно, есть у нас МЧС, пожарная, полиция, скорая, но эти службы второго действия, второго прибытия. Должна быть стратегия «спаси себя сам здесь и сейчас, и помоги остальным»», — заявил спасатель МЧС.

Конечно, необходимо соблюдение противопожарной безопасности при проектировке зданий. Ранее в эфире НСН Халилов отметил, что в США пожары случаются чаще, но меньше людей гибнут, как раз из-за более правильной техники безопасности в зданиях.

Кемеровская трагедия: Кто ответит за гибель людей в ТЦ? «В Америке есть красная линия перед зданием, куда только пожарная машина может подъехать. Там есть переходы между зданиями, есть аварийные лестницы, чтобы люди могли из окна свеситься и спуститься вниз. У нас, к сожалению, этого нет. У нас машины пожарные не всегда могут удобно подъехать к торговым центрам, к подъездам домов. У нас постоянно все заставлено, лестницы не дотягиваются, воды может не быть и прочая ерунда», — посетовал эксперт по выживанию.

Профессор МГСУ Владимир Ройтман также подчеркнул важность правильной планировки зданий массового пребывания людей. Он заметил, что в торгово-развлекательных центрах, где существуют зоны различного назначения, такие как развлекательная, торговая, парковочная, спортивная, эти зоны должны быть отделены.

«Каждая зона одного функционального назначения должна выделяться в отдельный пожарный отсек, отделяемый от других зон так называемыми противопожарными бригадами. Это мощные противопожарные стены и противопожарные перекрытия», — заявил Ройтман.

Напомним, по пожару в Кемеровы возбуждены уголовные дела по трем статьям и задержаны четыре человека, в числе которых директор ТЦ Надежда Судденок.