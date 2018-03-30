Прокуратура Челябинска потребовала закрыть ТРК на Кожзаводской 

Прокуратура Калининского района Челябинска потребовало закрыть торгово-развлекательный комплекс, расположенный в Челябинске по адресу Кожзаводская,96. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Для незамедлительного исполнения решения суда, прокуратурой района предъявлен исполнительный лист для исполнения в УФССП России по Челябинской области», -пояснили в пресс-службе ведомства.
Масштабные проверки деятельности ТРК начались по всей стране после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека.