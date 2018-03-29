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Госпожнадзор и прокуратура проверили ТРК «Кольцо» и «Родник» в Челябинске
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Госпожнадзор и прокуратура проверили ТРК «Кольцо» и «Родник» в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сотрудники Госпожнадзора и прокуратуры в четверг, 29 марта, проверили пожарную безопасность в торгово-развлекательных комплексах «Кольцо» и «Родник» в Челябинске, рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областного управления МЧС.
Долго искать нарушения в ТЦ «Кольцо», который расположен в Советском районе города, не пришлось. Претензии сотрудников надзорных ведомств вызвали планы эвакуации комплекса. Даже экспертам оказалось сложно разыскать их в огромном холле цокольного этажа. Затем, глядя на планы, никто не смог понять, где находится. Следовательно, и посетители челябинского торгового комплекса в случае чрезвычайной ситуации не смогут найти пути эвакуации.
«Вот так даже маленькая проблема с расположением плана эвакуации перерастает в серьезную угрозу для жизни», — отмечают сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области.
Что же касается пожарной сигнализации, системы оповещения и дымоудаления, то в комплексе «Кольцо» они сработали без замечаний. Аналогичная проверка прошла в торгово-развлекательном комплексе «Родник», что в Центральном районе.
«Общая оценка состояния объектов будет дана позже. Впереди ещё проверка объёмной документации. В частности, будет проанализирована инструкции для персонала по правилам поведения при пожаре, — сообщают в ведомстве. — Итоги будут направлены в органы прокуратуры для дальнейшей работы. В случае выявления тех или иных нарушений ответственным лицам и организациям необходимо будет провести работу по их оперативному устранению».
Напомним, сегодня в Челябинске опечатали здание ТРЦ «Хоум Центр», который был открыт без разрешения на ввод в эксплуатацию.
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