Госпожнадзор и прокуратура проверили ТРК «Кольцо» и «Родник» в Челябинске

Сотрудники Госпожнадзора и прокуратуры в четверг, 29 марта, проверили пожарную безопасность в торгово-развлекательных комплексах «Кольцо» и «Родник» в Челябинске , рассказали «АиФ-Челябинск» в пресс-службе областного управления МЧС

Долго искать нарушения в ТЦ «Кольцо», который расположен в Советском районе города, не пришлось. Претензии сотрудников надзорных ведомств вызвали планы эвакуации комплекса. Даже экспертам оказалось сложно разыскать их в огромном холле цокольного этажа. Затем, глядя на планы, никто не смог понять, где находится. Следовательно, и посетители челябинского торгового комплекса в случае чрезвычайной ситуации не смогут найти пути эвакуации.

«Вот так даже маленькая проблема с расположением плана эвакуации перерастает в серьезную угрозу для жизни», — отмечают сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области

Что же касается пожарной сигнализации, системы оповещения и дымоудаления, то в комплексе «Кольцо» они сработали без замечаний. Аналогичная проверка прошла в торгово-развлекательном комплексе «Родник», что в Центральном районе.

«Общая оценка состояния объектов будет дана позже. Впереди ещё проверка объёмной документации. В частности, будет проанализирована инструкции для персонала по правилам поведения при пожаре, — сообщают в ведомстве. — Итоги будут направлены в органы прокуратуры для дальнейшей работы. В случае выявления тех или иных нарушений ответственным лицам и организациям необходимо будет провести работу по их оперативному устранению».

Напомним, сегодня в Челябинске опечатали здание ТРЦ «Хоум Центр», который был открыт без разрешения на ввод в эксплуатацию.