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Охранник ТЦ отключил систему оповещения о пожаре
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Охранник ТЦ отключил систему оповещения о пожаре 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Сотрудника частного охранного предприятия, который отключил систему оповещения при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центре, могут задержать. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В данный момент вопрос о его задержании решается. Как подчеркивает ведомство, если оно состоится, то охранник станет уже пятым подозреваемым по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Ранее были задержаны технический директор фирмы, владевшей зданием ТЦ, арендатор помещения, в котором возгорание могло начаться, а также сотрудник и глава компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию торгового центра.
Пожар в «Зимней вишне», по последним данным, унесший жизни 64 человек, начался накануне днем. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
 Ещё 2 источника 
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