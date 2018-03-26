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За медпомощью после пожара в ТЦ в Кемерово обратились более 50 человек
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За медпомощью после пожара в ТЦ в Кемерово обратились более 50 человек 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА В ТЦ В КЕМЕРОВО ОБРАТИЛСЯ ЗА ДВА ДНЯ 51 ЧЕЛОВЕК — МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
РИА Новости: последние новости
Северо-западные регионы предложили помощь после трагедии в Кемерово Охранник ТЦ в Кемерово в начале пожара отключил систему оповещения В Кемерово загорелся торговый центр
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