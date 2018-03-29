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Выпрыгнувшего из окна ТЦ в Кемерове мальчика переводят из реанимации
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Выпрыгнувшего из окна ТЦ в Кемерове мальчика переводят из реанимации 

Газета.Ru 1 час назад
11-летнего мальчика, тяжело пострадавшего после прыжка из окна четвертого этажа горящего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», переводят из реанимации, передает НСН.
Об этом заявил представитель Областной детской клинической больницы. По словам источника, теперь подросток будет находиться вместе с бабушкой в отделении общей хирургии.
"В реанимационной поддержке ребёнок больше не нуждается", — сообщает издание.
После прыжка из окна у мальчика диагностированы переломы, черепно-мозговая и другие травмы. Его родители и сестра погибли на пожаре в «Зимней вишне», остались только бабушки.
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