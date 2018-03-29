Выпрыгнувшего из окна ТЦ в Кемерове мальчика переводят из реанимации

11-летнего мальчика, тяжело пострадавшего после прыжка из окна четвертого этажа горящего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», переводят из реанимации, передает НСН.

Об этом заявил представитель Областной детской клинической больницы. По словам источника, теперь подросток будет находиться вместе с бабушкой в отделении общей хирургии.

"В реанимационной поддержке ребёнок больше не нуждается", — сообщает издание.

После прыжка из окна у мальчика диагностированы переломы, черепно-мозговая и другие травмы. Его родители и сестра погибли на пожаре в «Зимней вишне», остались только бабушки.