Выпрыгнувшего из окна при пожаре в кемеровском ТЦ мальчика переводят из реанимации

КЕМЕРОВО , 29 марта. / ТАСС /. Пострадавшего при пожаре в торговом центре в Кемерове 11-летнего ребенка после 12:00 по местному времени (08:00 мск) переведут из реанимации в обычное профильное отделение. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Областной детской клинической больницы.

"Ребенок будет переведен в отделение общей хирургии, он будет там находиться вместе с бабушкой. Переводим в связи с тем, что в реанимационной поддержке ребенок больше не нуждается", — пояснила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что мальчик, чтобы спастись из горящего торгового центра, выпрыгнул из окна.

У ребенка были множественные травмы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких до 27 марта.

После отключения аппарата и перехода на самостоятельное дыхание в состоянии мальчика наметилась положительная динамика. Для обсуждения ситуации провели консилиумы с ведущими специалистами — детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.