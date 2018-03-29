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Ребенок, выпрыгнувший из окна во время пожара в Кемерове, будет переведен из реанимации
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ребенок, выпрыгнувший из окна во время пожара в Кемерове, будет переведен из реанимации 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
11-летний мальчик, который во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове спасся от огня, выпрыгнув из окна, переводится из реанимации в отделение общей хирургии. Врачи Областной детской клинической больницы Кемерова сообщают, что в реанимационной поддержке мальчик больше не нуждается. В профильном отделении он будет вместе со своей бабушкой, передает ТАСС. Все остальные члены его семьи погибли.
До 27 марта ребенок, получивший при прыжке из окна 4 этажа множественные травмы, был подключен к аппарату искусственного дыхания. Затем, после отключения от аппарата, в его состоянии появилась положительная динамика. Ведущие врачи обсудили лечение малыша на консилиумах, проведенных с помощью телемедицинских систем.
25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, унесший 64 жизни. В числе погибших — 41 ребенок. Еще 76 человек, в том числе 27 детей, пострадали.
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