Ещё
Песков счёл некорректным вопрос об ответственности Тулеева за кемеровскую трагедию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков счёл некорректным вопрос об ответственности Тулеева за кемеровскую трагедию 

Свободная пресса 38 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что некорректно в данный момент говорить о персональной ответственности губернатора Кемеровской области из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли более шестидесяти человек.
«Вопрос некорректный совершенно», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли к губернатору вопросы у Кремля.
Также он заявил, что в данный момент в графике президента страны Владимира Путина нет поездки в Кемерово.
"Если президентом будет принято такое решение, мы вам сообщим", — приводит ТАСС слова Пескова.
Напомним, по последним данным, во время пожара в кемеровском торговом центре в общей сложности погибли 64 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека.
Новости о пожаре в Кемерово: Кузнецова заявила, что версия о вине детей в кемеровском пожаре — попытка «переключения внимания»
Свободная пресса: последние новости
«Сильная давка, нечем дышать»: очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ в Кемерово Пожар в Кемерово по числу жертв стал одним из крупнейших за 100 лет Растёт число жертв сильного пожара в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов302
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди54
Умер Сергей Мавроди228
Украина задержала российское судно209
Собчак обвинили в пиаре на костях113
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
01:23
Зачем «враги народа» готовили переворот на Украине?
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение