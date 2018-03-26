Песков счёл некорректным вопрос об ответственности Тулеева за кемеровскую трагедию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что некорректно в данный момент говорить о персональной ответственности губернатора Кемеровской области из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли более шестидесяти человек.

«Вопрос некорректный совершенно», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли к губернатору вопросы у Кремля.

Также он заявил, что в данный момент в графике президента страны Владимира Путина нет поездки в Кемерово

"Если президентом будет принято такое решение, мы вам сообщим", — приводит ТАСС слова Пескова.

Напомним, по последним данным, во время пожара в кемеровском торговом центре в общей сложности погибли 64 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека.

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