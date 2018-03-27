Управляющая «Зимней вишни» уверена, что причиной пожара в ТЦ стал поджог 

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Управляющая кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок заявила, что причиной пожара, унесшего жизни 64 человек, стал поджог, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По ее словам, сотрудница центра, работавшая на одном из аттракционов, перед возгоранием услышала хлопок, после чего рядом с ней возник «столп огня».
"Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление. Был столп огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог, кем, я не знаю", — заявила она.
Женщина также отметила, что в последнее время в ТЦ приходили «неадекватные молодые люди», которые вели себя вызывающе и оскорбляли посетителей.
"Я лично отправляла несколько группировок, чтобы они ушли, покинули наши зоны детского кинотеатра", — пояснила управляющая.
Она добавила, что несколько раз приходилось вызывать полицию.
"Эти подростки были… разной национальности, не могу сказать, какая точно, ну вот такой с черной бородкой, похожей на чеченскую, на кавказскую, это были подростки разного возраста. Они были и совершеннолетние. Я точно понимала, что со мной разговаривает примерно 17-летний и 25-27 лет и вот в одной группировке их там по человек 7-8 приходили и собственно находились в центре", — сказала она.
По ее словам, есть еще один парень, которого выставляли из ТЦ, он приходил и прятался от сотрудников и лично от нее.
"Это парень внешности цыганской и очень отчетливо мы его можем описать. То есть он тоже неоднократно приходил, были вызваны милиции (сотрудники — ред.), у нас есть протоколы о задержании этих молодых людей. После того как их задерживали, они возвращались к нам же в «Зимнюю вишню», там в туалетах какие-то писанины начали делать, где-то угрожать, подходить. Вот у нас было совещание в пятницу в кабинете у Юлии Александровны по экономической какой-то деятельности и собственно один из подростков даже туда пришел разбираться, за что меня и почему вы позволили, (чтобы — ред.) задержали", — рассказала Судденок.
Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них более 40 детей. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них госпитализировали с отравлением угарным газом.
В Минздраве их состояние охарактеризовали как «нормальное». По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, есть опасения за жизнь одного 11-летнего ребенка, остальные пациенты чувствуют себя «намного лучше».
На сайте местной администрации опубликован список пропавших без вести. Пока не удалось установить личности 38 погибших. Тела 25 жертв, в том числе 13 несовершеннолетних, уже опознаны.
По делу о пожаре задержаны пять человек: технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию, а также охранник, отключивший систему оповещения.
В регион направлена группа опытных криминалистов из Москвы. Выясением причин трагедии руководит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Во вторник в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание с властями региона. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.
Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.
Утро после пожара в Кемерово\: цветы в память о погибших и разбор завалов