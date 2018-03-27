Управляющая «Зимней вишни» уверена, что причиной пожара в ТЦ стал поджог

По ее словам, сотрудница центра, работавшая на одном из аттракционов, перед возгоранием услышала хлопок, после чего рядом с ней возник «столп огня».

"Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление. Был столп огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог, кем, я не знаю", — заявила она.

Женщина также отметила, что в последнее время в ТЦ приходили «неадекватные молодые люди», которые вели себя вызывающе и оскорбляли посетителей.

"Я лично отправляла несколько группировок, чтобы они ушли, покинули наши зоны детского кинотеатра", — пояснила управляющая.

Она добавила, что несколько раз приходилось вызывать полицию.

"Эти подростки были… разной национальности, не могу сказать, какая точно, ну вот такой с черной бородкой, похожей на чеченскую, на кавказскую, это были подростки разного возраста. Они были и совершеннолетние. Я точно понимала, что со мной разговаривает примерно 17-летний и 25-27 лет и вот в одной группировке их там по человек 7-8 приходили и собственно находились в центре", — сказала она.

По ее словам, есть еще один парень, которого выставляли из ТЦ, он приходил и прятался от сотрудников и лично от нее.

"Это парень внешности цыганской и очень отчетливо мы его можем описать. То есть он тоже неоднократно приходил, были вызваны милиции (сотрудники — ред.), у нас есть протоколы о задержании этих молодых людей. После того как их задерживали, они возвращались к нам же в «Зимнюю вишню», там в туалетах какие-то писанины начали делать, где-то угрожать, подходить. Вот у нас было совещание в пятницу в кабинете у Юлии Александровны по экономической какой-то деятельности и собственно один из подростков даже туда пришел разбираться, за что меня и почему вы позволили, (чтобы — ред.) задержали", — рассказала Судденок.

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них более 40 детей. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них госпитализировали с отравлением угарным газом.

Минздраве их состояние охарактеризовали как «нормальное». По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, есть опасения за жизнь одного 11-летнего ребенка, остальные пациенты чувствуют себя «намного лучше».

На сайте местной администрации опубликован список пропавших без вести. Пока не удалось установить личности 38 погибших. Тела 25 жертв, в том числе 13 несовершеннолетних, уже опознаны.

По делу о пожаре задержаны пять человек: технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию, а также охранник, отключивший систему оповещения.

Во вторник в Кемерово прилетел Владимир Путин . Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание с властями региона. Глава государства пообещал наказать всех виновных, а также провести тщательное расследование трагедии.

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.

Утро после пожара в Кемерово\: цветы в память о погибших и разбор завалов