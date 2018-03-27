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В Петербурге проверят места пребывания детей на соответствие нормам пожарной безопасности
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В Петербурге проверят места пребывания детей на соответствие нормам пожарной безопасности 

ТАСС 35 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Учреждения Санкт-Петербурга, где пребывают дети, а также где для них проводят массовые мероприятия, в течение недели проверят на соответствие нормам безопасности. Такое поручение дал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в Кемерове.
"Думаю, что из этой трагедии необходимо сделать соответствующие выводы. Вчера дал поручение Главному управлению МЧС по Петербургу провести проверку торгово— развлекательных центров, но надо на проблему смотреть шире. Поэтому поручаю всем профильным комитетам и администрациям районов в самое кратчайшее время привести все места массового пребывания людей, в первую очередь детей, на предмет соблюдения противопожарной безопасности — детские сады, школы, учебные заведения дополнительного образования, поликлиники, больницы, театральные и концертные залы. В течение недели проверить и в письменном виде доложить вице— губернатору Александру Говорунову", — сказал губернатор.
Полтавченко подчеркнул, что данные меры в городе принимаются постоянно, но их необходимо жестче контролировать и проводить на регулярной основе. Кроме того, он обратил внимание на то, что в случае выявления недостатков надо в короткие сроки принять меры по их устранению.
По последним данным, жертвами пожара в торговом центре в Кемерове стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре.
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