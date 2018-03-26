В Кемерово организовали пункт приема пациентов со стрессовыми реакциями

"На территории третьей больницы организован специальный пункт приема пациентов с острыми стрессовыми реакциями. Это касается и родственников и других граждан, проживающих в Кемерово и Кемеровской области ", — рассказала Скворцова.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>