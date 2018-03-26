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В Кемерово организовали пункт приема пациентов со стрессовыми реакциями
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В Кемерово организовали пункт приема пациентов со стрессовыми реакциями 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Специальный пункт приема пациентов с острыми стрессовыми реакциями организован на территории третьей больницы в Кемерово, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на пресс-конференции.
"На территории третьей больницы организован специальный пункт приема пациентов с острыми стрессовыми реакциями. Это касается и родственников и других граждан, проживающих в Кемерово и Кемеровской области", — рассказала Скворцова.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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