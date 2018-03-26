«Афимолл Сити» проведет внеочередную проверку систем противопожарной безопасности

Торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити» начинает внеочередную проверку систем противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба комплекса.

«Проверка коснется как арендаторов, так и общественных зон, состояния противопожарных выходов и маршрутов эвакуации», — отмечается в сообщении. Плановые проверки противопожарных и технических систем в ТРЦ «Афимолл Сити» проходят раз в квартал.

«Афимолл Сити» ежедневно посещают от 100 до 120 тысяч человек.

«Каждый арендатор ТРЦ «Афимолл Сити» перед открытием проходит тщательную проверку на техническую и противопожарную безопасность. Иногда запланированное открытие даже переносится из-за того, что монтажные работы арендатора выполнены с отклонением от проектной документации в нарушение норм пожарной безопасности», — приводятся в сообщении слова операционного директора «Афимолл Сити» Аллы Ногай.

Ранее директор по маркетингу и коммуникациям «КидБург», «ЛабиринтУм» и «Сказкин дом» Надежда Малешко [рассказала] (https://rns.online/consumer-market/Park-KidBurg-planiruet-uzhestochit-meri-bezopasnosti-v-detskih-parkah-razvlechenii-2018-03-26/) RNS, что Парк «Кидбург», развивающий проект детского города профессий в Москве , планирует ужесточить меры безопасности в местах скопления людей после анализа ситуации.

Пожар в ТЦ в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В тот момент в здании находилось много семей. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло 64 человека.