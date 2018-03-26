СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ

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Очевидец рассказал подробности пожара в одном из ТЦ Кемерова

Беспилотник облетел место трагедии в городе Кемерове

СК сообщил, что в начале пожара в ТЦ Кемерова охранник отключил систему оповещения