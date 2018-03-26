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СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
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СК: пожарные выходы в ТЦ Кемерова были заблокированы 

RT на русском 43 минуты назад
В Следственном комитете России заявили, что в ТЦ в Кемерове были заблокированы пожарные выходы. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
«Серьёзные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», — говорится в сообщении.
Ранее глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что тела 58 из 64 погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове были извлечены из-под завалов.
RT на русском: последние новости
Очевидец рассказал подробности пожара в одном из ТЦ Кемерова Беспилотник облетел место трагедии в городе Кемерове СК сообщил, что в начале пожара в ТЦ Кемерова охранник отключил систему оповещения
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