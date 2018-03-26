Появилось ВИДЕО начала пожара в кемеровском ТЦ, где погибли более 60 человек 

В интернете появилось видео с камер наблюдения, запечатливших начало
пожара
в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». По последним данным, трагедия унесла жизни
64 человек, 44 человека пострадали.
На видео, опубликованном в группе
"Инцидент Кемерово"
в социальной сети «ВКонтакте», видно, что дети спокойно играют в игровых залах, взрослые неторопливо прохаживаются рядом. Потом люди начинают бежать, и все помещение заволакивает дымом.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня»
начался в воскресенье, 25 марта, около 16:00 по местному времени (12:00 по Москве). Его тушение заняло
более 12 часов. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следственный комитет 26 марта подтвердил гибель 64 человек, 44 человека пострадали.
В «Зимней вишне» работали кинотеатры, фудкорты, супермакеты электроники и продовольственные магазины, боулинг, детский центр с аттракционами, отделения банков, а также контактный зоопарк со множеством животных, которые все погибли.
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.