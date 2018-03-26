Пожарные выходы в кемеровском ТЦ были заблокированы

"Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", — сказала она.

Петренко подчеркнула, что «окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз».