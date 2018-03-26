Пожарные выходы в кемеровском ТЦ были заблокированы 

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пожарные выходы в сгоревшем в Кемерово торговом центре были заблокированы, следствие проверяет информацию и о других нарушениях, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", — сказала она.
Петренко подчеркнула, что «окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз».