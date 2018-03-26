Песков назвал некорректным вопрос о претензиях к Аману Тулееву 

«Вы знаете, вопрос совершенно некорректный», — привел The Insider слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Не приезжать Тулеева на место ЧП попросил глава МЧС Владимир Пучков, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По словам министра, подъезд к торговому центру был затруднен. Поэтому там был очень малый круг официальных лиц, чтобы не мешать работе.
«ФедералПресс» напоминает, президент России Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования родственникам погибших при пожаре. Он отменил сегодня все торжественные мероприятия.
По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.