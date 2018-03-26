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СК: пожарные выходы в сгоревшем ТЦ в Кемерово были заблокированы
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СК: пожарные выходы в сгоревшем ТЦ в Кемерово были заблокированы 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет сообщил, что в сгоревшем в Кемерово торговом центре «Зимняя вишня» были заблокированы пожарные выходы. Об этом сообщается на сайте СК.
"Оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Отмечается, что «окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз».
Ранее очевидец пожара в Кемерово рассказала, как охранники мешали детям спасаться из здания.
По последним данным, погибли 64 человек.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию о событиях в Кемерово.
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