СК: пожарные выходы в сгоревшем ТЦ в Кемерово были заблокированы

Следственный комитет сообщил, что в сгоревшем в Кемерово торговом центре «Зимняя вишня» были заблокированы пожарные выходы. Об этом сообщается на сайте СК.

"Оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко

Отмечается, что «окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз».

Ранее очевидец пожара в Кемерово рассказала, как охранники мешали детям спасаться из здания.

По последним данным, погибли 64 человек.