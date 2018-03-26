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Володин призвал принять меры по недопущению пожаров, подобных кемеровскому
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Володин призвал принять меры по недопущению пожаров, подобных кемеровскому 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Совет Госдумы минутой молчания почтил память погибших в пожаре в Кемерове. Спикер ГД Вячеслав Володин принять меры, чтобы такие трагедии не повторялись.
По решению всех фракций, заседание нижней палаты, которое состоится 27 марта, тоже начнется с минуты молчания. Депутаты также предложили пригласить на пленарное заседание главу МЧС Владимира Пучкова — конечно, уже после завершения расследования катастрофы.
По последним данным, вследствие пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека.
— Это ужасная трагедия, в которой погибли дети, — сказал Вячеслав Володин. Он предложил профильным комитетами изучить действующие законы в сфере противопожарной безопасности. Следует разобраться, «как законодательство регулирует работу таких мест», пояснил глава нижней палаты, имея в виду торговые центры. А в случае обнаружения тех или иных пробелов следует «принять меры, чтобы такие трагедии не повторялись».
Однако, «пока расследование не завершится, выводы делать рано», считает Володин.
Как повысить эффективность законодательства, чтобы избежать повторения кемеровской трагедии, депутаты собираются обсудить с МЧС, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Сейчас будем выходить на МЧС с предложением по взаимодействию в этом направлении, чтобы посмотреть повнимательней закон о государственном контроле и надзоре, чтобы он более эффективно функционировал…, — сказал он. — Там, где предприятия, учреждения, на которых появляется большое количество людей, должны подвергаться более частым проверкам состояния безопасности".
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