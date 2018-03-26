Власти Петрозаводска усилят противопожарную работу в городе

Со школьниками после каникул будут проведены беседы о поведении при эвакуации, для учителей подготовят специальные методички.

На сегодняшнем совещании в мэрии Петрозаводска обсуждались дополнительные меры по профилактике пожаров в местах массового скопления людей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

От имени жителей Петрозаводска выражаю соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время трагедии в Кемерово . Особенно страшно, что в числе жертв огня — дети. В этот день мы скорбим и переживаем вместе с семьями и близкими погибших. Столь же искренне петрозаводчане сочувствуют пострадавшим и желают им стойкости и скорейшего выздоровления,

Для усиления мер по профилактике пожаров в местах массового скопления людей управлению ГО и ЧС поручено разработать методические рекомендации для педагогов и работников подведомственных администрации учреждений. Со школьниками после каникул будут проведены беседы о том, как вести себя в местах массового пребывания.