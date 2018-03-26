Власти Петрозаводска усилят противопожарную работу в городе 

Со школьниками после каникул будут проведены беседы о поведении при эвакуации, для учителей подготовят специальные методички.
На сегодняшнем совещании в мэрии Петрозаводска обсуждались дополнительные меры по профилактике пожаров в местах массового скопления людей, сообщили в пресс-службе городской администрации.
От имени жителей Петрозаводска выражаю соболезнования всем, кто потерял родных и близких во время трагедии в Кемерово. Особенно страшно, что в числе жертв огня — дети. В этот день мы скорбим и переживаем вместе с семьями и близкими погибших. Столь же искренне петрозаводчане сочувствуют пострадавшим и желают им стойкости и скорейшего выздоровления,
— сказала Ирина Мирошник.
Для усиления мер по профилактике пожаров в местах массового скопления людей управлению ГО и ЧС поручено разработать методические рекомендации для педагогов и работников подведомственных администрации учреждений. Со школьниками после каникул будут проведены беседы о том, как вести себя в местах массового пребывания.
Напомним, огонь вспыхнул в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово днем 25 марта. По состоянию на 13 часов 26 марта официально подтверждена гибель 64 человек, среди них много детей. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.
По материалам: ptzgovorit.ru