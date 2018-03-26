«За самые высокие в мире риски возникновения пожаров никто в России ответственности не несет» 

«Первой причиной вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал обращение с зажигалкой подростков. По его словам, „воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох“. По данной версии, вероятно, исследуемой по записям видеонаблюдений, напрашивается вопрос, насколько посетители торгового центра были уведомлены заранее (в виде объявлений, предупреждений), что в торговом центре нельзя было пользоваться зажигалками.
В Центральном региональном центре МЧС в качестве предварительной версии был выявлен дефект электропроводки: по словам его представителей, причиной возгорания стало короткое замыкание в механизме детского аттракциона.
Получается, в исследовании причин важен не только первичный источник огня, но и возможность такого стремительного его распространения, из-за чего большое количество людей не могло ни потушить очаг пожара, ни быстро выйти из здания. В этом случае возникает вопрос не только качества проводки, а в целом качества пожарной безопасности объекта (как и всех других подобных объектов, вероятно), который моментально воспламеняется и не обеспечивает пожарной безопасности пребывания здесь людей. Поэтому важно напомнить, что Россия длительный период занимает, к сожалению, первое место в мире по печальной статистике числа погибших в пожарах — порядка 30 человек в день. Никто данную тему не развивает, аудит эффективности управления пожарной безопасностью не проводит, за самые высокие риски в мире возникновения пожаров в России ответственности не понес. Поэтому анализом этой трагедии явно должны заниматься также узкопрофильные специалисты, владеющие материалами по нормативам обеспечения пожарной безопасности в России и других странах мира (большинства). Тогда будет понятно, насколько российские нормативы вообще отражают состояние обеспечения пожарной безопасности для населения, может быть, в них присутствует коррупционная составляющая, существенные упущения разработчиков, и их необходимо как можно быстрее изменить. Или же тут речь идет о том, что нормативы соответствуют международным стандартам и не выполняются на практике (как существует сегодня по всем российским нормативным правовым актам, которые на практике с разной степенью нарушаются, а аудит их выполнения все еще не ведется). Тогда будет понятно, в каком мы состоянии в области управления пожарной безопасностью и какова значимость этого вопроса в поиске ответственных за данную трагедию».