Камера сняла начало пожара в «Зимней вишне»

Губительный пожар вспыхнул в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» ровно в 16:00 по местному времени. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения, установленной напротив детского развлекательного центра на четвертом этаже полностью сгоревшего здания.

На кадрах видно, как посетители в панике бросаются к выходу, в то время как огонь быстро поднимается до потолка. Черный дым в считанные мгновения окутал все помещение — оказавшиеся в ловушке люди выпрыгивали из окон, многие задохнулись на месте.

Очевидцы утверждают, что охранники торгового центра перегородили дорогу пытавшимся спуститься вниз посетителям, предложив им проследовать на другую лестницу. В нарушение всех правил в задымившемся помещении работал лифт, хотя он должен быть в случае пожара обесточен — несколько тел нашли в кабинах.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, и, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, это окончательная цифра.