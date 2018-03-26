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Камера сняла начало пожара в «Зимней вишне»
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Камера сняла начало пожара в «Зимней вишне» 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Губительный пожар вспыхнул в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» ровно в 16:00 по местному времени. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения, установленной напротив детского развлекательного центра на четвертом этаже полностью сгоревшего здания.
На кадрах видно, как посетители в панике бросаются к выходу, в то время как огонь быстро поднимается до потолка. Черный дым в считанные мгновения окутал все помещение — оказавшиеся в ловушке люди выпрыгивали из окон, многие задохнулись на месте.
Очевидцы утверждают, что охранники торгового центра перегородили дорогу пытавшимся спуститься вниз посетителям, предложив им проследовать на другую лестницу. В нарушение всех правил в задымившемся помещении работал лифт, хотя он должен быть в случае пожара обесточен — несколько тел нашли в кабинах.
По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, и, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, это окончательная цифра.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что одним из выпрыгнувших и выживших оказался 11-летний мальчик. В пожаре погибли его родители и младший брат. Сам он с многочисленными травмами был госпитализирован, за ночь у него наметилась положительная динамика.
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