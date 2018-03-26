Пострадавшего во время взрыва в жилом доме на юге Санкт-Петербурга выписали из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 марта. / ТАСС /. Пострадавшего при взрыве в жилом доме на проспекте Народного Ополчения на юге Санкт-Петербурга выписали из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Об этом ТАСС рассказал заместитель главного врача лечебного учреждения Александр Рысев.

" [Пострадавший во время взрыва] выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях…", — сообщил он.

Взрыв в квартире на восьмом этаже дома в Красносельском районе Петербурга произошел 13 марта, вслед за ним начался пожар, произошло обрушение внешних стен нескольких квартир и частично обрушились лестничные марши.

После ЧП в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставили одного человека. Как сообщалось, это жилец квартиры, в которой произошел взрыв. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Первыми разрешили вернуться жильцам квартир, расположенных в первом и пятом подъездах, наиболее удаленных от места взрыва. Затем в свои квартиры смогли возвратиться жильцы еще двух подъездов.