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Пострадавшего во время взрыва в жилом доме на юге Санкт-Петербурга выписали из больницы
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Пострадавшего во время взрыва в жилом доме на юге Санкт-Петербурга выписали из больницы 

ТАСС 52 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Пострадавшего при взрыве в жилом доме на проспекте Народного Ополчения на юге Санкт-Петербурга выписали из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Об этом ТАСС рассказал заместитель главного врача лечебного учреждения Александр Рысев.
" [Пострадавший во время взрыва] выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях…", — сообщил он.
Взрыв в квартире на восьмом этаже дома в Красносельском районе Петербурга произошел 13 марта, вслед за ним начался пожар, произошло обрушение внешних стен нескольких квартир и частично обрушились лестничные марши.
После ЧП в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставили одного человека. Как сообщалось, это жилец квартиры, в которой произошел взрыв. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Первыми разрешили вернуться жильцам квартир, расположенных в первом и пятом подъездах, наиболее удаленных от места взрыва. Затем в свои квартиры смогли возвратиться жильцы еще двух подъездов.
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