Депутат ГД призвал граждан к более ответственному исполнению своих обязанностей после пожара в Кемерово

«Чисто правовыми методами это не искоренить. Надо больше пропагандировать ответственное отношение к своим обязанностям и ценность человеческой жизни — на психологическом уровне внедрять, что каждая человеческая жизнь имеет определенную ценность», — сказал М. Емельянов.

По его словам, жесткие меры по пожарной безопасности предусмотрены и сейчас, они были приняты после пожара в клубе «Хромая лошадь».

«Не думаю, что есть какие-то правовые меры, которые смогут радикально решить эту проблему (безответственного исполнения обязанностей — прим. Агентства «Москва»)», — добавил депутат.

Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.