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Депутат ГД призвал граждан к более ответственному исполнению своих обязанностей после пожара в Кемерово
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Депутат ГД призвал граждан к более ответственному исполнению своих обязанностей после пожара в Кемерово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») считает необходимым усилить «пропаганду ответственного отношения» граждан к своим обязанностям после трагедии в Кемерово. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Чисто правовыми методами это не искоренить. Надо больше пропагандировать ответственное отношение к своим обязанностям и ценность человеческой жизни — на психологическом уровне внедрять, что каждая человеческая жизнь имеет определенную ценность», — сказал М. Емельянов.
По его словам, жесткие меры по пожарной безопасности предусмотрены и сейчас, они были приняты после пожара в клубе «Хромая лошадь».
«Не думаю, что есть какие-то правовые меры, которые смогут радикально решить эту проблему (безответственного исполнения обязанностей — прим. Агентства «Москва»)», — добавил депутат.
Ранее СМИ сообщали, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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