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Владелица «Зимней вишни» скрыла от надзорных органов МЧС правду
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Владелица «Зимней вишни» скрыла от надзорных органов МЧС правду 

Федеральное агентство новостей 5 часов назад
Кемерово, 26 марта. Владелица ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове, в результате пожара в котором погибли не менее 64 человек, Надежда Судденок не предоставила управлению надзорной деятельности и профилактической работы правдивую информацию о своих предприятиях, выдав справку о том, что в данном здании осуществляет деятельность только ООО «Зимняя Вишня Кемерово». В действительности в торгово-развлекательном комплексе работали пять юридических лиц, и огромное количество физических, справку по которым сейчас для следствия собирает налоговая.
В 2016 году инспектор надзорной деятельности Заводского района ГУ МЧС по Кемеровской области сделала запрос о проведении плановой проверки в здании ТРК «Зимняя вишня», на что пришел ответ, что в здании основную деятельность осуществляет ООО «Зимняя вишня Кемерово», поэтому в прокуратуру от МЧС и был отправлен запрос на проведение плановой проверки только этой компании.
Когда же прокуратура утвердила, и инспектор МЧС вышла на проверку, то ей была предоставлена справка о том, что данное предприятие является субъектом малого бизнеса. А следовательно, согласно закону №246-ФЗ от 13.07.2015 не подлежит плановым проверкам три года.
В действительности же выяснилось, что в данном здании функционируют еще четыре юридических лица — ООО «Бизнес — Спорт», ООО «Бизнес Спорт Кемерово», ООО «Кузбассоптторг» и «Автора Голд». Первые два предприятия также зарегистрированы на Надежду Судденок.
Само же здание принадлежит ООО «Кемеровский кондитерский комбинат». Правда с момента сдачи его в аренду в 2009 году здание несколько раз перестраивалась, а Надежда Судденок несколько раз меняла фирмы. Кто проводил ремонт и за чей счет, выясняет следствие.
Напомним, во вчерашнем пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, из которых более половины — дети. Уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Сейчас рабочей следственной группой руководит начальник 5-го управления ГСУ СК РФ генерал-майор Андрей хвостов из Новосибирска. В Кемерово из Москвы вылетела группа следователей под руководством Александра Бастрыкина.
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