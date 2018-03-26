Парк «КидБург» планирует ужесточить меры безопасности в детских парках развлечений

Парк «Кидбург», развивающий проект детского города профессий в Москве , планирует ужесточить меры безопасности в местах скопления людей после анализа ситуации, связанной с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом сообщила RNS директор по маркетингу и коммуникациям «КидБург», «ЛабиринтУм» и «Сказкин дом» Надежда Малешко. Детский парк «Кидбург» представлен в ЦДМ на Лубянке, ТРЦ «Ривьера», «Zеленопарк» и ТЦ «МЕГА Белая Дача».

«Из трагедии будет сделан официальный вывод. Скорее всего, некоторые меры по безопасности организации досуга в местах массового скопления людей будут еще больше ужесточены. По результатам каждой трагедии, будь то теракты или произошедшее в детском лагере в Карелии , у нас происходят какие-то изменения. Я думаю, что теперь для всех ТРЦ введут необходимость сбора информации о детях при посещении кинотеатров, установления оперативной связи с родителями и т.д. В данном аспекте безопасность будет усилена скорее всего. К счастью, мы (ГК «КидБург». — RNS) всегда знаем, сколько детей находится на площадке, имеем контактные данные родителей», — сказала Малешко, подчеркнув, что пока о дополнительных проверках компании не сообщалось.

По словам Малешко, во всех проектах ГК «КидБург» действуют общие для торговых центров локальные инструкции по действиям во время чрезвычайных ситуаций. В последнее время, в связи с рисками по террористическим угрозам, плановые и внеплановые эвакуации проводятся не реже одного раза в квартал. Ежемесячно персонал проектов проходит обучение по внештатным ситуациям, сдает экзамен по оказанию первой доврачебной помощи, рассказала она.

«В случае чрезвычайной ситуации включается протокол по экстренной эвакуации. Персонал проекта централизованно выводит детей к местам сбора с соответствующими табличками. Служба безопасности торгово-развлекательного комплекса помогает организовать процесс и впоследствии оповестить родителей о месте сбора. В обязательном порядке наша команда берет с собой рации, фонари, пледы, термоплащи. Есть договоренности об экстренном размещении детей в близлежащих безопасных объектах, в ТРК, как правило, есть отапливаемые эвакуационные автобусы», — отметила Малешко.

Пожар в ТЦ в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. В тот момент в здании находилось много семей. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло 64 человека.