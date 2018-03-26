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В Кремле назвали глупостью сообщения о запрете на плохие новости на федеральном ТВ
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В Кремле назвали глупостью сообщения о запрете на плохие новости на федеральном ТВ 

BFM.RU 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «совершенной глупостью» и «абсурдом» предположение о запрете на плохие новости для федеральных телеканалов. Таким образом, он прокомментировал ремарку журналиста о том, что в воскресенье в первое время после появления информации о пожаре в торговом центре в Кемерове федеральные телеканалы практически не освещали эту трагедию именно из-за некоего «блока на плохие новости», передает ТАСС.
«Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда стали понятны ужасающие масштабы этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это», — отметил Песков.
Пожар возник 25 марта на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тысяч квадратных метров, ведется разбор завалов. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.
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«Вообще не было никаких оповещений». Что говорят очевидцы о ЧП в Кемерове? Число погибших вовремя пожара в Кемерове увеличилось до 37 Пожар в кемеровском ТЦ: первая реакция на трагедию
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