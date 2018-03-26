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В Госдуме потребовали усилить проверки малого бизнеса после пожара в Кемерове
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В Госдуме потребовали усилить проверки малого бизнеса после пожара в Кемерове 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
В интервью радиостанции «Говорит Москва» парламентарий заявил, что проверки помещений малого бизнеса должны быть такими же, как и у крупных компаний.
«Мы, Госдума, очень серьёзное дали послабление в своё время малому предпринимательству. Необходимо принять определённые законодательные регуляции того, что связано с работой малого бизнеса. Мы дали такие приоритеты, чтобы меньше было проверок и так далее. Наверно, надо сейчас эту ситуацию ещё раз посмотреть и принять в этой связи те необходимые законодательные вещи, которые бы исключили такие трагедии. Такие проверки должны быть, и особенно всё, что касается таких помещений, где работает малый бизнес».
По последним данным, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, среди них очень много детей. Работы на месте ЧП продолжаются. В администрации Кемеровской области практически сразу заявили о многочисленных нарушениях на объекте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека. Представители МЧС также сообщали, что данный ТЦ не проверялся пожарными надзорными органами, так как это объект малого бизнеса. Для предприятий этого сегмента экономики в 2015 году были введены трехлетние надзорные каникулы.
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