В сети появилось видео начала пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово 

Стало доступно видео начала пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в центре Кемерово.
На кадрах записи видно, что огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате.
Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Из торгового центра были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников комплекса.
По последним данным, погибли более 60 человек. При пожаре погибли дети, приехавшие отмечать начало каникул. 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре.
Уже опознаны тела нескольких человек. Среди опознанных оказалась семья из пяти человек: муж, жена и трое детей.
Кадры с места трагедии в фоторепортаже ivbg.ru