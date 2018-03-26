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Генпрокуратура проверит все развлекательные центры после пожара в Кемерово
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Генпрокуратура проверит все развлекательные центры после пожара в Кемерово 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман поручил организовать проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
В связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, Буксман поручил региональным прокурорам совместно с МЧС провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.
В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять меры реагирования, устранив нарушения.
Отмечается, что поручение направлено в прокуратуры во всех регионах страны.
Ранее сообщалось, что число жертв пожара в кемеровском ТЦ превысило 60. Пожар произошел 25 марта.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию о событиях в Кемерово.
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