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В Красноярском крае взято на учёт 59 торгово-развлекательных центров
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В Красноярском крае взято на учёт 59 торгово-развлекательных центров 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В МЧС рассказали о безопасности красноярских торговых центров. В ближайшее время их проверят специалисты.
И.о. заместителя начальника Главного управления по пожарному надзору в крае Андрей Хрулькевич отметил, что в крае взято на учёт 59 ТРЦ. На постоянной основе сотрудники надзорной и профилактической деятельности проводят инструктажи, беседы, практические отработки по эвакуации людей, обеспечивают противопожарное состояние зданий.
Андрей Хрулькевич от лица Главного управления МЧС России по Красноярскому краю выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате трагедии в Кемерово.
«Это горе потрясло всю страну. Передаем кемеровчанам слова поддержки, пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — сказал врио начальника.
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