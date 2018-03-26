В Красноярском крае взято на учёт 59 торгово-развлекательных центров

МЧС рассказали о безопасности красноярских торговых центров. В ближайшее время их проверят специалисты.

И.о. заместителя начальника Главного управления по пожарному надзору в крае Андрей Хрулькевич отметил, что в крае взято на учёт 59 ТРЦ. На постоянной основе сотрудники надзорной и профилактической деятельности проводят инструктажи, беседы, практические отработки по эвакуации людей, обеспечивают противопожарное состояние зданий.

Андрей Хрулькевич от лица Главного управления МЧС России по Красноярскому краю выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате трагедии в Кемерово

«Это горе потрясло всю страну. Передаем кемеровчанам слова поддержки, пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — сказал врио начальника.