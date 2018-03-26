Валерий Радаев поручил чиновникам проверить все пожароопасные места 

Страшная трагедия погрузила в траур всю страну. отголоском донеслась до Саратова. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» перечеркнул жизни, по последним данным, 64 человек. Губернатор Саратовской области выразил соболезнования семьям погибших и дал поручение усилить в нашем регионе работу контрольно-надзорных органов в части проверки пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.
— Обеспечение безопасности людей — главная цель. Нас всех потрясла трагедия в торгово-развлекательном комплексе города Кемерово. Экспертам ещё предстоит разобраться в причинах пожара. Все контрольно-надзорные проверки должны проводиться четко, нужно тщательно отработать все механизмы, — подчеркнул Радаев на совещании с профильными чиновниками В Саратовской области дополнительно и тщательно проверят на пожарную безопасность все места с пребыванием большого количества граждан.